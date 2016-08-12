Рио-де-Жанейро, Бразилия, 12 августа, 2016, 11:19 — ИА Регнум. В седьмой день Олимпийских игр будут разыграны медали в следующих дисциплинах:

olimpiada-rio.ru
Олимпиада Рио 2016
Вид спортаДисциплина
Велоспорт (2 комплекта)Женщины, командный спринт на треке
Мужчины, командная гонка преследования
Гребля академическая (4 комплекта)Женщины, двойки парные лёгкого веса
Мужчины, двойки парные лёгкого веса
Женщины, двойки распашные
Мужчины, четвёрки распашные
Дзюдо (2 комплекта)Женщины, свыше 78 кг
Мужчины, свыше 100 кг
Конный спорт (1 комплект)Выездка, командное первенство
Лёгкая атлетика (3 комплекта)Женщины, 10 000 м
Мужчины, ходьба, 20 км
Женщины, толкание ядра
Плавание (4 комплекта)Женщины, 200 м спина
Мужчины, 100 м баттерфляй
Женщины, 800 м вольный стиль
Мужчины, 50 м вольный стиль
Прыжки на батуте (1 комплект)Женщины, индивидуальное первенство
Стрельба (2 комплекта)Женщины, скит
Мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, лежа
Стрельба из лука (1 комплект)Мужчины, индивидуальное первенство
Теннис (1 комплект)Мужчины, парный разряд
Тяжёлая атлетика (2 комплекта)Женщины, до 75 кг
Мужчины, до 85 кг
Фехтование (1 комплект)Мужчины, рапира, командное первенство