Олимпиада в Рио: 12 августа разыграют 24 комплекта медалей
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 12 августа, 2016, 11:19 — ИА Регнум. В седьмой день Олимпийских игр будут разыграны медали в следующих дисциплинах:
olimpiada-rio.ru
Олимпиада Рио 2016
|Вид спорта
|Дисциплина
|Велоспорт (2 комплекта)
|Женщины, командный спринт на треке
|Мужчины, командная гонка преследования
|Гребля академическая (4 комплекта)
|Женщины, двойки парные лёгкого веса
|Мужчины, двойки парные лёгкого веса
|Женщины, двойки распашные
|Мужчины, четвёрки распашные
|Дзюдо (2 комплекта)
|Женщины, свыше 78 кг
|Мужчины, свыше 100 кг
|Конный спорт (1 комплект)
|Выездка, командное первенство
|Лёгкая атлетика (3 комплекта)
|Женщины, 10 000 м
|Мужчины, ходьба, 20 км
|Женщины, толкание ядра
|Плавание (4 комплекта)
|Женщины, 200 м спина
|Мужчины, 100 м баттерфляй
|Женщины, 800 м вольный стиль
|Мужчины, 50 м вольный стиль
|Прыжки на батуте (1 комплект)
|Женщины, индивидуальное первенство
|Стрельба (2 комплекта)
|Женщины, скит
|Мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, лежа
|Стрельба из лука (1 комплект)
|Мужчины, индивидуальное первенство
|Теннис (1 комплект)
|Мужчины, парный разряд
|Тяжёлая атлетика (2 комплекта)
|Женщины, до 75 кг
|Мужчины, до 85 кг
|Фехтование (1 комплект)
|Мужчины, рапира, командное первенство