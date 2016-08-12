Москва, 12 августа, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Россия не получает выгод от межправительственного соглашения с Белоруссией по продаже нефтепродуктов — выгодно покупая российскую нефть, белорусы выставляют в России произведенные из нее нефтепродукты по неприемлемым ценам. Об этом в интервью Forbes заявил глава управления ТЭК Федеральной антимонопольной службы РФ Дмитрий Махонин.

autoflit.ru Канистры с бензином

«По-моему, они просто не исполняют межправительственное соглашение между Россией и Белоруссией», — отметил Махонин.

«Они покупают нашу нефть по выгодной цене, а продают произведенные из нее нефтепродукты туда, где им выгодно», — пояснил представитель ФАС.

В ответ на это ведомство предлагает внести корректировки в соглашение, которые более четко бы регламентировали отношения между Россией и Белоруссией. В настоящее время, согласно договоренности, белорусская сторона обязана выставлять — но не обязательно продавать — на бирже определенный объем нефтепродуктов, пояснил Махонин: «Когда рынок российский стоит 38 000 рублей за тонну, они выставляют за 44 000 рублей. Естественно, на это не найдется покупатель. Нам такая торговля неинтересна».

Предложение ФАС заключается в том, чтобы обязать белорусов «продавать определенный объем товара» в соответствии с существующими правилами. Решение вопроса поставок из Белоруссии не является прерогативой ФАС, однако ведомство в этом году уже направило соответствующее письмо с рекомендациями вице-премьеру Аркадию Дворковичу и в Минэнерго.

Между тем поставки белорусского бензина могли бы внести серьезный вклад в снижение цен на это топливо, подчеркнул Махонин: «Я помню 2013 год, когда белорусы вышли на российский рынок и цена резко рухнула. В прошлом году они не продавали товар — цена росла. А в этом году мы больше не зависим от них. Конечно, если бы они сейчас пришли на наш рынок, цены еще ниже были бы».

Отметим, что Российская Федерации и Белоруссия подписали в 2014 году межправительственное соглашение по поставкам нефти и нефтепродуктов, которое действует до 2025 года. Согласно этому документу, Москва ежегодно обязана поставлять Минску 23 млн тонн нефти без экспортной пошлины, которая при прочих равных устанавливается по условиям Евразийского экономического союза. В свою очередь, Россия, как предполагалось, будет получать не менее 1,8 млн т бензина в год.Тем не менее уже в 2015 году начались перебои с поставками: в январе — мае 2015 года белорусская сторона не раз останавливала экспорт бензина в Россию, что обусловлено, объяснял белорусский вице-премьер Владимир Семашко, слишком низкой ценой на продукцию на российском рынке.

В ответ на это глава Минэнерго РФ Александр Новак пригрозил уменьшением встречных поставок нефти, что предусмотрено договором. Хотя после заявления министра поставки возобновились, но в минимальным объемах — в конечном счете за 2015 год в Россию поступило всего 808 тыс. тонн белорусского бензина.