Москва, 12 августа, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Часть Северо-восточной хорды, которая свяжет восточные районы столицы, будет платной. Участок от Открытого до Ярославского шоссе и от Ярославского до Дмитровского шоссе находятся сегодня в стадии проектирования, сообщают «Ведомости».

sarangib Платная дорога

Общая протяженность участка — 11 км. Это отрезок, который будет создан по концессионному соглашению. Точная трассировка дороги и ее стоимость будут определены после подготовки проекта планировки территории. Предположительно она пройдет вдоль Малого кольца МЖД и по территории парка Лосиный Остров. На этом участке максимальная концентрация коммуникаций, поэтому стоимость строительства получается высокой — около 56 млрд рублей.

По данным департамента строительства Москвы, вся хорда разбита на девять участков. Два уже построены: транспортная развязка на пересечении с Фестивальной улицей (за 16 млрд рублей) и участок от Фестивальной улицы до Бусиновской развязки (10,1 млрд рублей). Четыре участка строятся. На строительство седьмого — от Щелковского до Открытого шоссе — в июле 2016 года были объявлены торги. Начальная цена контракта — 12,46 млрд рублей.

«С инвестором будет заключено концессионное соглашение, а построенный им участок станет платным. Но вопросов возникает много, а эффект не очевиден. Городу было бы выгоднее вложить свои деньги», — заявил представитель мэрии Москвы.

Напомним, основные работы по строительству хорды планируется завершить к концу 2018 — началу 2019 года. Участок соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части Москвы. По всей длине хорды будет организовано бессветофорное движение. Предполагается, что это сократит среднее время поездки более чем на 15%, позволит разгрузить МКАД на 20−25% и перераспределить транспортные потоки Третьего транспортного кольца, Щелковского шоссе и шоссе Энтузиастов, а также Рязанского и Волгоградского проспектов.