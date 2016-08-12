Москва, 12 августа, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Каждый пятый житель России в ближайшие годы планирует улучшить жилищные условия, но на ипотеку рассчитывают всё реже. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Аналитическим центром (НАФИ).

WDnet Ключ в замочной скважине

С конца 2015 года выросла доля граждан, планирующих в ближайшие три года улучшать жилищные условия (с 14% до 22%). Чаще всего собираются предпринимать что-либо для улучшения жилищных условий опрошенные до 35 лет (35%) и жители городов с населением 500−950 тыс. человек (31%).

Покупку или строительство жилья планируют осуществить 54% тех, кто собирается улучшать условия (в декабре 2015 года их было 45%). Еще треть намерены сделать ремонт или перепланировку (32%). Каждый десятый планирует обмен жилплощади (в декабре 2015 года таких было вдвое больше — 21%).

Планируя улучшение жилищных условий, две трети опрошенных (65%) рассчитывают на свои средства, хотя еще в конце прошлого года таковых было 49%. Ипотечный кредит рассматривают 28%, и их число значительно снизилось с декабря 2015 года (с 42%). Каждый десятый (10%) для покупки квартиры намерен воспользоваться потребительским кредитом.

Основная цель покупки недвижимости — для собственного проживания (72%). Каждый десятый (11%) намерен купить или обменять жилплощадь для проживания детей или родственников. Цели дальнейшей сдачи жилья в аренду преследует только 1%, а инвестиционные цели рассматривают не более 3% опрошенных.

Всероссийский опрос НАФИ проведен в июне 2016 года. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%