Салехард, 12 августа, 2016, 11:07 — ИА Регнум. В пятницу, 12 августа, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, принадлежащий Минобороны РФ. Об этом сообщил представитель Уральского регионального центра МЧС в интервью РИА «Новости».

Alex Beltyukov Вертолет Ми-8

«Сам факт жесткой посадки вертолета мы подтверждаем, — сказал источник. — Подробностей пока нет».

По предварительным данным, на борту военного воздушного судна находилось 17 человек.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.