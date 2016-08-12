Севастополь, 12 августа, 2016, 11:00 — ИА Регнум. В Севастополе разрешили стоянку автотранспорта на площади Нахимова. Парковка для 120 автомобилей на правой части площади открыта в тестовом режиме с 06:00 до 23:00 в будние дни. Затем будет введен платный режим стоянки, передает корреспондент ИА REGNUM.

gakot1012 Площадь Нахимова в Севастополе

Как сообщало ИА REGNUM, стоянка на площади Нахимова была запрещена в 2014 году по распоряжению экс-губернатора Севастополя Сергея Меняйло. Центральная площадь города стала пешеходной зоной. А автомобилисты начали парковаться на прилегающих улице Ленина и проспекте Нахимова, несмотря на запрещающие знаки. Эвакуаторы «забирают» машины нарушителей лишь у административных зданий правительства и законодательного собрания. Сейчас в центре города машины ставить некуда — обещанные властями многоуровневые и перехватывающие парковки так и не появились.

Судьбу парковки на площади Нахимова решали сами жители города — на официальном сайте правительства было проведено голосование, и две трети участников высказались за открытие стоянки.

Как сообщил 12 августа директор департамента городского хозяйства Андрей Демин, в первое время парковка будет бесплатной для автомобилистов.

Затем планируется ввести плату за стоянку после первых двух часов — для того чтобы площадь не использовалась для постоянного пребывания транспорта. Это произойдет после появления регионального оператора по программе «Безопасный город» и создания сети платных парковок по всему городу.

В первое время для организации потока на правой части площади Нахимова установят два автоматических шлагбаума, также как и на ее левой части. Таким образом, историческое место и главная площадь Севастополя будет сплошь перегорожена шлагбаумами.

Емкость части площади — 120 автомобилей. Власти считают, что это сопоставимо с количеством автомобилей, которые сейчас заполнили весь проспект Нахимова, а открытие площади отчасти решит транспортную проблему в центре города.

При наличии запрета на стоянку машин на всей площади Нахимова, «автомобили для избранных» по специальным пропускам, выданным правительством, парковались на участке у здания дома Москвы.

«Мы выдали 150 пропусков. Как правило, это автомобили штаба Черноморского флота, полпредства и людей, задействованных в торговле. В соответствии с дальнейшей концепцией, мы начнем изымать пропуска на ту часть площади. На ней будут парковаться машины только для подвоза продуктов по товарно-транспортным накладным в кафе либо рестораны на Приморском бульваре, а также мусоровозы», — дополнил глава горхоза.

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