Калуга, 12 августа, 2016, 10:57 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы городской Думы Калуги На площадке Гостиного двора

11 августа в областном центре чествовали победителей и участников традиционного городского конкурса. Для гостей фестиваля, финал которого прошел, было приготовлено много приятных сюрпризов.

Более 400 горожан боролись за звание лучших цветоводов в традиционном конкурсе «Калуга в цвету», финал которого состоялся накануне на площадке Гостиного двора областного центра.

Как сообщили 12 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, перед церемонией награждения в Гостином дворе состоялись мастер-классы, работала выставка цветов, где были представлены растения из всех калужских микрорайонов и пригорода.

На подведении итогов отмечалось, что с каждым годом число участников конкурса растет, а число благоустроенных дворов увеличивается. В самой массовой номинации «Лучшее озеленение придомовой территории» победили жители улицы Чичерина. В новой номинации фестиваля «Лучшее дизайнерское решение» отличился микрорайон Силикатный. Самыми цветущими микрорайонами жюри признало территориальные общины «Правобережье», «Содружество», «Калуга-2», «Байконур», «Дружба», «Чичеринская» и «Росва».

В планах организаторов фестиваля «Калуга в цвету» на ближайшее будущее сделать его масштабнее и украсить цветами всю область.

«Отрадно, что всё больше калужан принимает участие в конкурсе, — заявил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, — это говорит о том, что жители любят свой город, свой микрорайон и стараются сделать его красивым и комфортным, хочу также выразить благодарность калужским территориальным общинам за их огромный вклад озеленение и обустройство дворовых территорий».