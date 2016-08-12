Москва, 12 августа, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Общественная палата РФ открыла горячую линию по проблемам фермеров, которая упростить сбор информации о проблемах и предложениях российских аграриев, проходящий в рамках акции ОП РФ #АгроМания, сообщили в ОП РФ.

vasherukodelie.ru Оператор Горячей линии

По словам инициатора акции, председателя комиссии ОП РФ по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Евгении Уваркиной, такой формат поможет фермерам, не использующим в повседневной жизни соцсети, донести информацию до Общественной палаты РФ.

По словам члена ОП РФ, горячая линия также поможет собирать информацию, не предназначенную для широкой общественности. Некоторые фермеры не готовы рассказывать о проблемах в открытом формате, так как опасаются проблем с представителями местной власти.

Телефон горячей линии ОП РФ 8−800−737−77−66. Звонок из любого региона России бесплатный. Время работы: пн-чт с 9 до 18, пт — с 9 до 16:45 (msk).

Напомним, 8 августа Общественная палата РФ запустила акцию #АгроМания, направленную на поддержку отечественных фермеров. Цель акции — узнать о проблемах, с которыми сталкиваются сельские предприниматели, и получить их предложения по повышению эффективности госпрограмм поддержки села.