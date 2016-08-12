Калининград, 12 августа, 2016, 11:02 — ИА Регнум. В Калининградской области сегодня, 12 августа, почтили память пяти подводников атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) «Курск».

16 лет назад не вернулись из последнего похода в Баренцево море пять выпускников Балтийского военно-морского института имени адмирала Ф. Ф. Ушакова:

— капитан 3-го ранга Андрей Силогава;

— капитан-лейтенант Олег Насиковский;

— капитан-лейтенант Борис Гелетин;

— старший лейтенант Александр Гудков;

— старший лейтенант Сергей Фитерер.

Сегодня на кораблях и в частях Балтийского флота были приспущены флаги, личный состав флота почтил минутой молчания память погибших моряков.

В институт воздать дань мужеству погибших моряков пришли родственники и друзья погибших подводников. Участники митинга возложили цветы к мемориальным плитам выпускников института. Отдавая воинские почести погибшим героям, личный состав военно-морского института торжественным маршем прошел перед мемориалом подводникам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота.

ИА REGNUM уточняет, что в Гвардейском районе Калининградской области на территории детского дома высажено 118 фруктовых деревьев, которые символизируют подводников «Курска».