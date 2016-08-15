Москва, 15 августа, 2016, 09:15 — ИА Регнум. Следствием хакерского нападения на серверы Демократической партии США, о котором стало известно в конце июля 2016 года, могут стать новые разоблачения в предвыборный период. Дело в том, что кибератака оказалась более масштабной, чем предполагалось ранее, сообщило издание The New York Times.

securitylab.ru Хакер

Злоумышленники взломали свыше 100 почтовых аккаунтов, принадлежащих членам и подразделениям партии. В распоряжение хакеров попали данные Комитета по выборам в Конгресс, Национального демократического комитета (DNC) и аналитическая программа предвыборного штаба Хиллари Клинтон. Кроме того, в числе пострадавших может оказаться Ассоциация губернаторов от Демократической партии.

Отмечается, что утечка информации с серверов демократов может нанести заметный политический урон кампании Клинтон. Напомним, ряд лиц в США, включая президента Обаму, заподозрил в причастности к хакерской атаке на серверы Демпартии российские власти и спецслужбы (The New York Times буквально называет кибернападение российским: A Russian cyberattack).

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30 июля о нападениях с целью шпионажа на компьютерные сети около 20 российских организаций официально заявила Федеральная служба безопасности РФ. В числе целей злоумышленников оказались правительственные, научные и военные структуры, предприятия оборонно-промышленного комплекса. В ведомстве отметили, что операция была профессионально спланирована и проведена.

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В «Лаборатории Касперского» также заявили о кибернападениях на стратегически значимые объекты РФ и других государств с целью шпионажа. Атаки группы Strider, также известной как «Проект «Саурон», происходят при поддержке какого-либо из государств, предполагают специалисты «ЛК».

Об этом говорит высокая стоимость, сложность и продолжительность нападений, в ходе которых в компьютеры жертв внедряется вирус, способный следить за данными и незаметно похищать их. Мнение российских специалистов разделяют и сотрудники американской компании Symantec.

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Наряду с этим американские СМИ сообщили об атаках на хакерские группы из России, за которыми, предположительно, стоят IT-специалисты из Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Таким образом АНБ намерено убедиться в причастности РФ к взлому серверов Демократической партии США, рассказали телекомпании ABC News бывшие высокопоставленные сотрудники американских разведывательных служб.

Подробнее: СМИ: АНБ намерено взломать сети российских хакеров

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля на сайте WikiLeaks была опубликована переписка со взломанного почтового сервиса Демпартии. Из сообщений следовало, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, а ныне кандидат в президенты от демократов, пользовалась поддержкой руководства партии в ходе первичных выборов в ущерб интересам её основного конкурента Берни Сандерса.

24 июля глава предвыборного штаба Хиллари Клинтон Робби Мук обвинил во взломе переписки и ее публикации российские власти. По его мнению, целью российской стороны является поддержка предвыборной кампании кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Позже обвинения в адрес России повторила сама Клинтон.

«Мы знаем, что российские спецслужбы взломали DNC, и мы знаем, что они обеспечили возможность публикации многих из этих писем», — заявила она в интервью телеканалу Fox News Sunday.

Кремль опроверг причастность к взлому базы данных Демократической партии США. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения Клинтон абсурдными, эмоциональными и бессодержательными.

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Виртуальным нападениям, как и классическим военным атакам, должна противостоять виртуальная защита. В качестве примера можно привести испытания многоузловой квантовой сети, к которым приступили в Татарии учёные Казанского квантового центра КНИТУ-КАИ и Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики.

Сейчас первая подобная сеть в России используется для отладки технологии, которая позволит включить квантовые каналы в уже существующую телекоммуникационную структуру. Благодаря квантовым коммуникациям передача данных в оптических сетях связи будет защищена от хакерских атак, отмечают ученые.

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Стоит отметить, что серьезные кибератаки являются очередным проявлением виртуального противостояния, эпизоды которого фиксируются по всему миру. Виртуальная реальность и ее битвы все больше становятся частью реальности политической.