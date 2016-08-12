Москва, 12 августа, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Таблички с QR-кодами, рассказывающие об истории подземки, появятся в столичном метро осенью 2016 года Их установят в рамках проекта «Узнай Москву» на 45 станциях, признанных объектами культурного наследия регионального значения, в том числе на всех 12 станциях Кольцевой линии, сообщается на официальном портале мэра и правительства города. С помощью QR-кодов можно будет узнать об этапах строительства станций и архитекторах, по чьим проектам создавались вестибюли, залы и платформы метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский метрополитен

QR-коды появятся на станциях пяти самых старых линий столичного метро, которые были построены с 1933 по 1958 годы. Это Кольцевая, Филёвская, Сокольническая, Замоскворецкая и Арбатско-Покровская линии. На каждой из 45 станций пассажиры смогут найти по две таблички с кодами.

«Можно будет узнать, например, что в северном торце станции «Краснопресненская», где сейчас расположен переход, сначала стояли скульптуры В.И. Ленина и И.В. Сталина. А восточный вестибюль станции «Белорусская» Кольцевой линии украшен майоликовым панно в исполнении португальской художницы Грасы Мораиш», — заявили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Напомним, «Узнай Москву» — проект по популяризации исторического и культурного наследия столицы. Сейчас более 700 табличек с QR-кодами размещены на городских зданиях и памятниках.