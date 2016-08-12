Рио-де-Жанейро, Бразилия, 12 августа, 2016, 10:31 — ИА Регнум. В шестой день Олимпийских игр — 2016, 11 августа, российские спортсмены завоевали четыре медали. В общекомандном зачёте сборная России сейчас занимает седьмое место.

sportgymrus.ru Российские гимнастки на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро

На сегодняшний день на счету спортсменов из России 19 медалей: четыре золотые, восемь серебряных и семь бронзовых. Таким образом, Россия опустилась на одно место в неофициальном медальном зачёте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам пятого дня (10 августа) Олимпады в Рио-де-Жанейро Россия опустилась с пятого на шестое место в неофициальном медальном зачёте. В копилке России четыре золотые медали, семь серебряных и четыре бронзовые.

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