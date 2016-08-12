Санкт-Петербург, 12 августа, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Строительные компании, отлученные, по инициативе Смольного, в июле 2016 года от строительства нового стадиона на Крестовском острове Петербурга, включены в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба. Речь идет о ЗАО «Инжтрансстрой» и ООО «Инжтрансстрой-СПб».

piterarena.com Строительство стадиона на Крестовском острове

С соответствующим заявлением в ФАС обратился комитет по строительству Санкт-Петербурга, являющийся заказчиком по отношению к новому стадиону.

«Антимонопольная служба установила, что основанием для расторжения контрактов послужили неоднократные существенные нарушения подрядчиком обязательств по контрактам на строительство футбольного стадиона «Зенит-Арена», которые ставили под угрозу сроки сдачи объекта для Чемпионата мира по футболу в 2018 году», — говорится в сообщении антимонопольного ведомства. В итоге комиссия ФАС России включила указанные фирмы в реестр недобросовестных поставщиков.

Одновременно ФАС признала правомерной ускоренную процедуру выбора нового генподрядчика для завершения строительства стадиона, использованную комитетом по строительству после расторжения госконтракта с предыдущими подрядчиками.

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Как сообщалось, в новом конкурсе победило петербургское ОАО «Метрострой», которое должно завершить строительство стадиона до конца 2016 года. Стоимость достройки самого стадиона — 5,39 млрд рублей, на завершение благоустройства территории вокруг стадиона и сооружение входной группы стадиона потребуется еще 2,39 млрд рублей.

Общая стоимость спортивной арены, необходимой для проведения Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу 2018 года, за несколько лет выросла с 6,7 млрд до 39,2 млрд рублей. Стадион в целом готов на 85%.

После завершения конкурсов на достройку стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга власти обещают тройное увеличение количества рабочей силы, занятой на возведении этой спортивной арены