Рио-де-Жанейро, Бразилия, 12 августа, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Российская пловчиха Юлия Ефимова, завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх — 2016 в Рио, может гордиться собой. Об этом, как передает «Спорт-Экспресс», заявила спортсменка Японии Риэ Кането, завоевавшая золото на дистанции 200 м брассом.

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«Юля была дисквалифицирована в прошлом, — говорит Кането. — Я понимаю это, но тот факт, что она здесь, говорит о том, что она — «чистая».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 августа пловчиха Юлия Ефимова заняла второе место на дистанции 200 м брассом на ОИ-2016 в Бразилии, показав результат 2 минуты 21,97 секунды. Первое место заняла японская спортсменка Риэ Канэто, а третье — представительница Китая Ши Цзинлинь.

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