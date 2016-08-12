Хабаровск, 12 августа, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Ситуация повторяется с пугающим постоянством — практически два раза в неделю в домах жителей Ванино Хабаровского края гаснет свет, следом пересыхают краны, исчезает возможность доступа к сети интернет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

vaninoport.ru Свободный порт Ванино

В Единой диспетчерской службе администрации Ванинского района сообщают: обесточен главный водовод на реке Чистоводной. Специалисты занимаются устранением причин аварии.

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Жители нового порто-франко покупают в магазинах огромные бутыли с питьевой водой и ругаются.

«У меня морозильник рыбой забит! И фарш накрутила, и так, филе наморозила, чтоб в магазине не покупать, цены-то совсем озверели! А если протухнет все — на кого жаловаться?! Мы с мужем и сыном втроем рыбачили, чтоб еда в доме была. Теперь все труды коту под хвост!» — возмущается женщина с двумя 5-литровыми бутылями воды в руках.

«И не говорите! Свет постоянно отключают, а от этого же и электроприборы портятся! И с водой беда — ни приготовить, ни помыться. Бутыль воды — 72 рубля. А на сколько этих пяти литров хватит-то? Утром на работу не собраться. Идешь на службу немытый, полуголодный, позавтракать нет возможности нормально! Невыносимо просто уже!» — вторит коллеге по несчастью рядом стоящая дама.

Высокие цены на продукты питания заставляют ванинцев делать домашние заготовки в больших объёмах: хозяйки варят варенье, солят, маринуют, морозят и кипятят. Все это требует как электроэнергии, так и воды. Остановленный «на полпути» процесс консервирования может привести к тому, что значительную часть урожая придется выбросить. И это тоже злит людей.

Проблемы энерго‑ и водоснабжения в Ванинском районе не новы, им не первый десяток лет. Со временем они только усугублялись.

Во время инспекционной поездки на побережье Татарского пролива губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт сказал, что о проблеме он знает, «она есть, ее надо решать». Глава региона пообещал изучить возможность вхождения в федеральные целевые программы.

Вхождение в федеральные целевые программы — дело не быстрое. Для того чтобы в них войти, муниципалитет должен подготовить проект. Например, реконструкции водовода на реке Чистоводная.

Однако лет десять назад такой проект муниципалами уже был подготовлен, на него были затрачены немалые средства. Но в федеральную программу «Чистая вода» район так и не вошел.

«Теперь проект устарел. На его обновление опять нужны деньги. Мы опять потратим миллионы, а в программу опять не войдем?» — задают вполне справедливый вопрос муниципальные чиновники.

На встрече с главой региона, прошедшей 15 июля в Ванино, глава района Николай Ожаровский привел пример: «Мы вынуждены просить заходящие в порт суда бункероваться водой по ночам. В противном случае, если судно бункеруется днем, у нас жители в домах сидят без воды».

Между тем судовладельцы, не желая терять время, все чаще предпочитают покупать воду не в порту Ванино, а в соседних странах АТР: Китае, Южной Корее, Японии, ведь там быстрее, дешевле, и дилеммы между бункеровкой судна и изнывающим от жажды населением нет.

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В Свободном порту Ванино крайне изношены электросети — в последнее время аварийные отключения происходят практически дважды в неделю. Страдают жители, у которых в холодильниках портятся продукты, страдает розничная торговля — по той же причине. Особенно переживают по этому поводу продавцы мороженого: на улице жара, товар скоропортящийся, потекшее лакомство уже никто не купит. За чей счет убытки? Средств на дорогие аварийные генераторы у мелких торговцев нет.