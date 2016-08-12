Москва, 12 августа, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Доля жителей России, имеющих рублевые накопления, в июле достигла максимума за год — 60%, тогда как доля граждан, не имеющих сбережений, снизилось до 36%. В валютах других государств хранят деньги буквально «единицы»: 2% опрошенных — в долларах, 1% — в евро и 1% — в другой валюте. Причем объемы сбережений в долларах среди населения за год снизились вдвое: с июля 2015 года. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Российские рубли

С начала 2016 года снизился интерес граждан к информации на валютном рынке. В июле доля тех, кто не следит за состоянием курса доллара, выросла до 55%. Регулярно узнают величину курса в настоящее время только 13% опрошенных, еще 32% обращаются за подобной информацией от случая к случаю.

В последние месяцы жители России стабильны в своих прогнозах стоимости доллара на три месяца/год вперед: в июле эти значения составляют 66 и 67 рублей за доллар. Несмотря укрепление рубля в июле (по данным ЦБ РФ до 63 руб. на 16−17 июля — с 66 руб. на 25−26 июня), эти прогнозы остались неизменными.

Опрос проведен 16−17 июля 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.