Екатеринбург, 12 августа, 2016, 10:12 — ИА Регнум. В Свердловской области потери урожая могут составить до 20%. Причина — аномальная жара.

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При этом, как пишет «УралБизнесКонсалтинг», цифру в 20% потерь называет фермер Анатолий Жиганов. Его коллега, директор сельхозкооператива «Битимский» Михаил Мальцев, называет цифру в 25%.

Главной причиной потерь аграрии называют аномальную жару. В то же время, в частных подсобных хозяйствах ситуация несколько иная, там наоборот заявляют о хорошем урожае. Летом 2016 года особенно хорошо растут огурцы, кабачки и ягоды, сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из уральских садоводов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лето 2016 года оказалось жарким. Аномальная жара установилась в августе.

В связи с этим, растениям не хватает влаги. Если частные подсобные хозяйства в состоянии обеспечить необходимый полив, то в крупных сельскохозяйственных организациях сделать это не всегда удаётся.