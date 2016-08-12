Элиста, 12 августа, 2016, 10:11 — ИА Регнум. В Калмыкии состояние спортивных залов в школах республики не дотягивает до современных стандартов. К такому выводы пришли представители регионального отделения ОНФ после проверки условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ 12 августа, общественники посетили Целинный, Ики-Бурульский, Яшкульский, Юстинский и Лаганский районы.

onf.ru Школьный спортзал

Как оказалось, из десяти проверенных «фронтовиками» сельских спортивных залов современным требованиям и стандартам смог ответить лишь один. И тот оказался построенным на деньги частного инвестора. Речь идет о спортивном комплексе в поселке Ики-Бурульского района. Другая картина — в поселке Южный этого же района. Здесь школьный спортивный зал обветшал, краска на стенах облупилась, из них торчит неизолированная проводка. Однако, как заверил директора учебного заведения, по программе «Развитие образования» уже в этом году помещение капитально отремонтируют.

Все остальные проверенные школьные залы находятся в удовлетворительном состоянии. Между тем, по словам эксперта ОНФ Ольги Андреевой, все же требуют ремонта, обновления инвентаря, приведения в порядок также требуют и открытые спортивные площадки.

Отметим, что в 2014 году из федерального бюджета на создание необходимых условий для занятий спортом в сельской местности Калмыкия получила субсидию в размере 23,3 млн рублей. В текущем году на эти цели государство направило 18,9 млн рублей. Несмотря на это, денег, выделяемых в рамках федеральной программы, недостаточно.

«Школ очень много. Мы считаем, что местным властям необходимо уделять более пристальное внимание созданию условий для занятий спортом, а образовательным учреждениям, спортивным клубам не бояться и участвовать в конкурсах на получение грантовой поддержки», — отметила эксперта ОНФ Ольга Андреева.

Добавим, всего в Калмыкии действует более 180 школ.