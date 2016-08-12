Пекин, 12 августа, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Китайские интернет-пользователи активно обсуждают последние фото кроссовера Hongqi L5 SUV, замеченного на улицах КНР во время последних дорожных испытаний. Концерн Hongqi является старейшим автопроизводителем в Китае, L5 SUV стал первым кроссовером в модельном ряде Hongqi — до этого завод выпускал только седаны и лимузины.

auto.qq.com Hongqi L5 SUV

Кроссовер массой в 2950 кг будет приводиться в движение 4,0-литровым турбированным V-образным двигателем, мощностью 381 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч займет всего 8,8 секунд. Семиместный кроссовер отличается «солидными» габаритами: 5198/2095/1890мм при колесной базе в 3060 мм. Автомобиль будет поставляться с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, пишет «Тайпин цичэ».

Дизайн нового Hongqi L5 SUV практически полностью самобытен, что весьма нехарактерно для китайского автопрома. Однако, задняя часть авто отдаленно напоминает британский Range Rover Vogue последнего поколения.

Автомобильный завод Hongqi — что в переводе с китайского языка означает «красный флаг» — с 1966 г. поставляет бронированные седаны и лимузины для высшего руководства Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин перемещается исключительно на автомобилях Hongqi.

Официальная премьера новинки состоится в сентябре на автосалоне в Чэнду. Стоимость новинки пока не раскрывается.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, самым дорогим китайским автомобилем признан роскошный седан Hongqi L5. Стоимость представительского седана от старейшего производителя автомобилей в Китае составляет не менее 5 млн юаней ($760 тыс.).