Киев, 12 августа, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Общая информация

Александр Дейнека. Шахта. 1924

Госстат сообщает об очередном снижении показателей промышленного производства на Украине (-3,4% в сравнении июнь 2016 / июнь 2015). Как известно, в феврале 2016 года промышленное производство в стране впервые за 3,5 года показало положительную динамику, обусловленную в первую очередь низкой базой сравнения (+7,6%). Рост сохранялся до мая, хотя и напоминал уже скорее статпогрешность (+0,2%). В целом же за январь — июнь 2016 года промышленное производство Украины выросло на 2%. Июньский провал показывает, что благоприятная конъюнктура не превратилась в стойкий тренд.

На Украине всё чаще можно купить подделку вместо оригинальной продукции. Спикер департамента защиты экономики Нацполиции Наталья Калиновская в комментарии для издания «Сегодня» сообщила, что количество контрафактной продукции в сравнении с 2014 годом выросло вдвое. Причём подделывать стали неожиданные товары, вроде стройматериалов и инсектицидов. Эксперты отмечают, что обнищание населения вынуждает его покупать подделки, осложняя производителям и без того непростое положение.

Ползучую деиндустриализацию Украины фиксируют социологи: «Основной тренд — экономика продолжает падать. Мы это фиксируем на фактических данных, невзирая на изменение методик Госкомстата, что там очень любят делать. Мы видим такую тенденцию — экономика городов сокращается неравномерно. Топ-5 городов местами, в каких-то направлениях, могут как-то развиваться и как-то выходить «в ноль». Больше всего спад происходит за счет малых городов. То есть мы идем к тому, что через десять лет 70% населения Украины будет жить в пяти городах и их агломерациях», — поясняет журналистам «Украина.ru» руководитель аналитической компании «GEO-M» Максим Зинченко. Кроме того, социолог отмечает крайнюю неравномерность спада экономической активности в соседних районах одной и той же области. Падение интереса к Украине социолог иллюстрирует следующими данными: в 2013 году компания получила заказ на исследование социально-экономической ситуации в 80 городах Украины. В 2016 году заказчиков интересовали только 30 городов. Помимо столицы и крупных областных центров, в это число входят города-курорты, спутники АЭС и метпредприятий.

Шахтёрские бунты

В конце июля шахтёры предприятия «Львовуголь» и члены Независимого профсоюза горняков провели очередную забастовку, заблокировав пограничный переход между Украиной и Польшей. «Горнякам задолжали заработную плату за май и июнь, а через два дня [забастовка проходила 29 июля — Ред.] будет и за июль. Шахтеры не видят сегодня перспективы и намерений Министерства энергетики и угольной промышленности стабилизировать ситуацию. В свою очередь, власти ставят своих «смотрящих» в энергетическую отрасль, и процветает коррупция. Назначают сепаратистов на управление государственными предприятиями и шахтами. То есть «смотрящие» принимают руководителей из оккупированных территорий и назначают их директорами угольных объединений — таких как «Лисичанскуголь», «Первомайскуголь» в Луганске», — объяснил интернет-ресурсу Politeka суть претензий глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. Также он отметил, что забастовка была начата после очередного обманного обещания Владимира Гройсмана выделить средства, чтобы рассчитаться с шахтёрами. Отметим, что Минэнерго выделило требуемые 200 млн грн только 11 августа, спустя 3 недели после начала протестов, однако когда они реально будут выплачены — если вообще будут — неизвестно.

Кроме того, глава профсоюза уточнил, что задолженность по зарплатам — не единственная претензия к правительству: «На Львовщине добывают газовый уголь марки «Г», который используется для выработки электроэнергии и на тепловых электростанциях. Когда была сбалансированная цена на электроэнергию, то уголь поставлялся за рубеж в виде электроэнергии. Тогда Украина экспортировала шесть миллионов тонн угля в год. Затем стало неприбыльно экспортировать, потому Кабинет министров сделал такие условия, что не выгодно переправлять электроэнергию за границу. На Украине она стала дороже, чем за рубежом. А это значит, что производитель энергии должен покрыть разницу в цене на 25%, то есть оплатить за свой счет убытки. Поэтому сегодня такой экспорт не осуществляется», — пояснил Волынец проблемы угольной отрасли, пообещав перейти от региональных к всеукраинским протестам.

Это обещание было выполнено: в с начала августа в здании министерства угольной промышленности голодают несколько шахтёров предприятия «Селидовуголь»: «Горняки «Селидовугля» голодают второй раз. Вначале они больше недели протестовали в Селидово. Но так ничего и не добившись, вынуждены были приехать в Киев, где тоже не увидели надлежащей реакции на свои проблемы. Отчаяние горняков объясняется просто: шахты предприятия «Селидовуголь» запланированы к закрытию. Один из шахтёров даже попытался совершить акт самосожжения в здании министерства (мужчина получил ожоги 12% туловища и доставлен в больницу). Это первый подобный случай на Украине за последние 18 лет.

Автобусы и грузовые автомобили

Автобусное производство Украины находится не в лучшем состоянии. По крайней мере, как выяснилось, Минобразованию Украины приходится покупать школьные автобусы в России. Скандальную закупку обнаружили волонтёры: 65 автобусов на сумму 78 млн грн были закуплены на Павловском автозаводе в России. Причём по документам они считались украинскими, т.к. поставлялись на Украину в 95%-й готовности. На Украине происходила финальная сборка (кресла и ремни безопасности) и перебивался логотип. По документам это происходило на заводе в Харьковской области, однако производственную площадку обнаружить пока не удалось: её расположение не соответствует указанному в документации. По сути, автобусы для школьников доделывает какой-то подпольный цех.

Автомобильный завод «АвтоКрАЗ» за январь — июнь 2016 года сократил производство в сравнении с аналогичным периодом 2015 года на 30% (405 автомобилей). Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Впрочем, в самой пресс-службе видят динамику роста, поскольку во втором квартале предприятие выпустило почти вдвое больше продукции, чем в первом (265 и 140).

Напомним, что за семь месяцев текущего года на Украине было произведено 2458 автотранспортных средств, что на 39% меньше прошлогоднего результата, зато ЗАЗ, выпустивший целых четыре автомобиля, идет на рынки ЕС.

Мусорная война

Киев с 1 августа больше не принимает львовский мусор. Напомним, что после пожара на полигоне твёрдых бытовых отходов, на который вывозился мусор из Львова, власти города были вынуждены обратиться с просьбой о помощи к руководству других городов Украины с просьбой принимать львовский мусор на своих свалках. Ощутимая часть мусора в июне — июле поступала в Киев. Сейчас же завод «Энергия», где он сжигался, закрыт на реконструкцию. Поэтому в число «получателей» попадают всё новые города — например, Черновцы. Об этом во время брифинга заявил мэр города Алексей Каспрук: «Был вынужден принять такое решение. Я убеждён, что на Украине не должно быть разделения на «мы» и «они»… Помогаем мы не бесплатно. Коммунальное предприятие получит деньги. У нас нет такой беды, как во Львове, объём этого мусора не имеет серьёзного значения для свалки». Таким образом, география поставок львовского мусора расширяется — ранее, помимо столицы, его уже вывозили в Житомирскую и Винницкую области. Черновцам предстоит принять 830 т.

Проблемы с мусором — не единственные во Львовской области. Костомельный завод в городе Жовква эксперты называют экологическим бедствием областного значения, несмотря на скромное медийное освещение проблемы. Журналисты издания Zaxid.net обнаружили, что трупы животных не утилизируются. Часть зарывается на территории предприятия, часть попросту гниёт. «Мало того, что нарушены все возможные санитарные и экологические нормы, так еще и директор заключает договоры с фиктивными компаниями и тем самым делает предприятие убыточным», — информирует общественность народный депутат-майдановец Владимир Парасюк.

Остановка Одесского припортового завода

Первый замдиректора Одесского припортового завода Николай Щуриков в эфире телеканала «112-Украина» (11 августа) заявил об остановке предприятия: «Можно только констатировать факт — про приватизацию можно забыть, и в ближайшие годы ОПЗ вряд ли встанет с коленей». Одесские СМИ уточняют, что остановка ОПЗ произошла из-за резкого, вплоть до аварийного, снижения поставок природного газа на завод.

Напомним, что летом ФГИУ пытался продать завод, но конкурс не состоялся из-за отсутствия претендентов: потенциальные инвесторы посчитали оценочную стоимость завышенной. Руководство ФГИУ рассчитывало провести переоценку предприятия и повторить конкурс этой осенью. Однако в свете случившегося неизвестно, станет ли даже 30%-ная скидка (именно столько в фонде госимущества собирались уступить) достаточным аргументом для покупателей. Сообщалось, что в конце июля правительство Украины обращалось к бизнесменам из Саудовской Аравии с предложением купить завод.

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Проблемы «Южмаша»

Государственному предприятию «Южный машиностроительный завод» (ракетно-космическая техника) в Днепре (бывший город Днепропетровск) не удалось добиться отсрочки выплаты задолженности (134 млн долл) Министерству финансов Украины. Соответствующий законопроект не набрал нужного количества голосов в парламенте. Это ставит перед предприятием проблему поиска инвестора, поскольку собственных средств для погашения такой задолженности у предприятия нет.

Дополнительные проблемы «Южмашу» создал иск корпорации Boeing, которая пытается компенсировать затраты, понесённые от банкротства проекта «Морской старт». В частности, заводу предстоит выплатить американской стороне 89 млн долл.

Еще одна проблема — сейчас выяснилось, что в конце июля Южмаш заключил соглашений как минимум на 6 млрд гривен. Большая часть этой суммы — около 5 млрд грн. — пришлась на 15 крупнейших поставщиков, некоторые из них — российские.

В частности, контракты на 3 млрд грн получили три российские компании — ООО «Илеко», государственное АО «НПЦ «Лавочкин-Инвест» и АО «Промтехкомплект». Крупнейшим подрядчиком на 6,06 млрд руб., или почти 2,2 млрд грн. выбрали фирму «Илеко» Александра Белоброва, депутата одного из райцентров Челябинской области.

Зато в Днепре завидное кадровое пополнение — гражданка Эстонии Яника Мерило назначена заместителем мэра города. В круг обязанностей Мерило будет входить куририрование ЦНАПов, электронные услуги, IT-технологии, колл-центр мэрии, внедрение электронного билета на общественном транспорте, контроль за прозрачностью закупок. После госпереворота Мерило работала в правительстве Яценюка, однако надолго там не задержалась.

Разное

Херсонский судостроительный завод решением Хозяйственного суда Херсонской области был признан банкротом.

«Данное решение не повлияет на производственный процесс и на взаимоотношение с трудовым коллективом. Да, ликвидация ПАО «ХСЗ» — это крайне негативная для отрасли новость, но Херсон останется городом корабелов, несмотря ни на что. Мы найдем возможность, чтобы все работники ПАО были трудоустроены в «Смарт Мэритайм Груп». Корабелы будут получать зарплату, город, соответственно, — налоговые отчисления. SMG, имея николаевскую и херсонскую судостроительные верфи, продолжает оставаться крупнейшим судостроительным объединением в Украине», — сообщает пресс-служба Smart Maritime Group — управляющей компании ХСЗ. СМИ сообщают, что это уже третье банкротство завода и что таким образом Новинский пытается спасти активы от кредиторов.

Руководство Киевского завода шампанских вин заявляет о возможности банкротства. Завод находится в собственности Фонда государственного имущества Украины и арендуется компанией «Хейнкаль». Руководство ФГИУ заявило о намерении поднять арендную плату в четыре раза (с 1,3 млн грн до 5,3 млн грн). «КЗШВ «Столичный» уже платит аренду в 3,3−5,2 раза больше, чем ПрАО «Артемовск Вайнери», «Одессавинпром» и «Одесский завод шампанских вин». Если ФГИУ утвердит новую имущественную оценку, антиконкурентный разрыв по ставке аренды для киевского завода станет в 21 раз больше, чем у «Одессавинпрома», и в 12 раз больше, чем у «Одесского завода шампанских вин», — пишет инвестор в письме на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

BusinessViews публикует статью о том, в чем каждый регион Украины лучше, успешнее или богаче остальных. Несколько интересных фактов из исследования:

1. Самая большая прибыль у сельхозпредприятий — в Полтавской области Украины. После уплаты всех налогов у предприятий Полтавской области осталось 16,47 млрд грн — это в пять раз больше, чем личное состояние олигарха Рината Ахметова (по данным исследователей).

2. Винницкая область вышла на первое место по выращиванию картофеля — в 2015 г. она стала лидером в стране, произведя 1,84 млн тонн. На втором месте по производству картофеля Львовская область — 1,62 млн тонн.

3. В Кировоградской выращивают больше всего подсолнечника. Площадь полей под подсолнечник составляет 547,8 тыс. гектаров. В Днепропетровской и Запорожской областях под эту культуру отведено 536,3 и 536,1 тыс. гектаров. Если сложить площади полей в трех лидирующих областях, получится почти 3% территории Украины.