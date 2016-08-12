Киев, 12 августа, 2016, 10:09 — ИА Регнум. СБУ установила «красный» уровень террористической угрозы на админгранице с Крымом и в Донбассе. Соответствующее решение принято в связи с обострением военной обстановки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает ИА REGNUM.

Фото пресс-службы ГУ НПУ в Донецкой области

Отмечается, что «желтый» уровень (возможная угроза) террористической угрозы установлен в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. В Днепропетровской, Закарпатской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Киевской областях и в Киеве установлен «синий» уровень (потенциальная угроза). В Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировградской, Львовской, Полтавской и Тернопольской областях установлен самый низкий, «серый» уровень угрозы (возможная угроза).

В свою очередь, глава Херсонской областной администрации Андрей Гордеев заявил об укреплении первой линии обороны на административной границе с Крымом. Об этом 12 августа информирует пресс-служба Херсонской ОГА.

По его словам, украинские войска выдержат любые возможные атаки со стороны ВС РФ. Гордеев добавил, что сейчас в регионе обсуждается возможность строительства второй и третьей линии обороны. «Проведены все мероприятия по укреплению первой линии обороны, согласно плану, утвержденному Генштабом. Сейчас обсуждается вопрос о строительстве фортификационных сооружений второй и третьей линии обороны. Поэтому южная граница выдержит любые атаки, не волнуйтесь», — сказал Гордеев.

Кроме того, начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что вчера, 11 августа, на Донетчине прошли учения полицейского спецназа. Он уточнил, что в состав спецназа вошли бывшие добровольцы батальонов «Артемовск», «Туман», сотрудники спецподразделения «Грифон».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа Федеральная служба безопасности России заявила о предотвращении в Крыму «террористических актов», подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. По данным ФСБ, в ночь на 8 августа 2016 года украинскими диверсантами были осуществлены две попытки прорыва через границу. В свою очередь, украинская сторона опровергла заявления ФСБ.

Напомним, 11 августа начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко доложил президенту Петру Порошенко о наращивании группировки ВСУ на границе с Крымом. В частности украинские войска были приведены в повышенную боеготовность. При этом Муженко назвал абсурдными заявления ФСБ РФ о якобы артобстрелах ВСУ территории Крыма. «Это является полной ерундой и не соответствует действительности. Огонь не открывался ни из артиллерийский систем, ни из другого оружия. Это может подтвердить любой военнослужащий и житель той территории, потому что звуки артиллерийского обстрела можно слышать на значительном расстоянии», — пояснил Муженко.