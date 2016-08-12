Рио-де-Жанейро, Бразилия, 12 августа, 2016, 09:28 — ИА Регнум. В шестой день Олимпиады олимпийцы России остались без золотых медалей, но добавили в медальную копилку 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

olympic.org Олимпиада в Рио-де-Жанейро

Пловцы принесли две медали. Юлия Ефимова стала второй на дистанции 200 м на спине, а Евгений Рылов всего 0,01 секунды уступил в борьбе за второе место и остался третьим.

У гимнасток в индивидуальном многоборье бронзовую медаль завоевала Алия Мустафина, несомненный лидер российской команды.

Шпажистки России проиграли в полуфинале командных соревнований по шпаге и уступили будущим победителям, команде Румынии, но в борьбе за третье место победили чемпионок Европы команду Эстонии.

Волейболисты сборной России рекордно быстро разобрались с командой Египта 3:0.

Российские теннисисты выступили неудачно и оставили сражаться за олимпийские награды только женскую пару Екатерина Макарова/Елена Веснина, которых ждёт нелёгкий полуфинал против чешской пары Шафаржова/Стрыцова.

Золотые медали, завоёванные спортсменами разных стран в шестой день Олимпийских игр:

У велосипедистов на треке разыгрывались медали в командном спринте. Победу одержала команда Великобритании.

Шесть комплектов медалей разыгрывалось в академической гребле. У женщин среди двоек парных победу одержали полячки Наталия Мадаж и Магдалена Фуларчик.

Соревнования четвёрок парных и у мужчин, и у женщин выиграла Германия.

У мужчин в двойках парных первенствовали хорваты Валент и Мартин Синковичи.

Лучшая двойка распашная у мужчин — новозеландцы Хэмиш Бонд и Эрик Маррей.

В соревнованиях четверок распашных без рулевого (легкий вес) победила команда Швейцарии.

В гребле на байдарках и каноэ в слаломе на на каноэ-двойках у мужчин первенствовали представители Словакии, а в слаломе на байдарках-одиночках у женщин — испанка Майален Чуррот.

У дзюдоистов в категории до 78 кг у женщин победила американка Кайла Харрисон, в у мужчин до 100 кг сильнейшим стал чех Лукаш Крпалек.

В плавании 200 м брассом у женщин победила Рие Кането, оставившая на втором месте россиянку Юлию Ефимову. На 100 м вольным стилем первенствовали канадка Пенни Олексяк и американка Симона Мануэль, показавшие одинаковое время.

У мужчин 200 м на спине быстрее всех проплыл американец Райан Мерфи, (россиянин Евгений Рылов был третьим) а комплексное плавание на 200 м с большим преимуществом выиграл Майкл Фелпс.

В Регби-7 золотую олимпийскую медаль завоевали регбисты Фиджи, победившие в финале сборную Великобритании.

В спортивной гимнастике у женщин командное многоборье выиграли американки Симон Байлз (золото) и Александра Райсман (серебро), третье место заняла россиянка Алия Мустафина.

В стрельбе из малокалиберной винтовки, 50 м из трех положений, с олимпийским рекордом победила итальянка Петра Цубласинг.

Личное первенство в стрельбе из лука осталось за кореянкой Чхан Хе-Джин.

Личное первенство по настольному теннису выиграл китаец Ма Лон.

У фехтовальщиц командные соревнования в шпаге выиграла команда Румынии. Россиянки здесь остались третьими.

Медальный зачёт Олимпийских игр смотри здесь.