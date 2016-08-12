Якутск, 12 августа, 2016, 09:34 — ИА Регнум. В Якутии проблема перемещения между населёнными пунктами стоит действительно остро. Трудности возникают из-за большой площади региона: Якутия — это 20% всей России, и поэтому расстояние от села до райцентра может измеряться сотнями километров. По этой причине, а также потому, что большая часть республики — это горы, тундра и тайга, асфальтовых дорог в Якутии почти нет, а проехать по грунтовым можно не всегда и не везде. При этом цены на проезд другими видами транспорта в 2016 году возросли. Дороже стали и речные перевозки, и авиабилеты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Валентин Серов. Баба в телеге. 1896

В основном автомобильное сообщение между населённым пунктами активно, только когда дороги замерзают и становятся зимниками. В межсезонье между многими населёнными пунктами вообще отсутствует какое-либо транспортное сообщение, кроме воздушного, которое стоит недёшево. К примеру, путешествие до Тикси обойдётся в 17−22 тысячи рублей в одну сторону, в Саскылах — 22−24,8 тысячи, в Оленёк — 16−20 тысяч, в Усть-Неру — почти 15 тысяч, в Ленск или Мирный — около 13 тыс рублей. Дешевле долететь до посёлка Удачный и Нерюнгри (10 тысяч рублей), в Сунтар (11 тысяч), Алдан и Батагай (9,5 тысячи), в Олёкминск — около 8 тысяч рублей.

При этом по сравнению с 2015 годом средний рост тарифов на авиабилеты с 1 января 2016 года составил 13%. Необходимость повышения цен аргументировали ростом стоимости авиационного топлива, аэропортовых сборов, платы за аэронавигационное, метеорологическое обеспечение и затрат на поддержание летной годности. Впрочем, в республике есть субсидируемые маршруты по направлениям, куда иным транспортом не добраться.

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Летом альтернатива воздушным и наземным путешествиям — речное сообщение. Кстати, тоже недешёвое. После повышения в июне тарифов на речные перевозки детский билет теперь стоит 220−650 рублей, взрослый — 1300−4400 рублей. Билеты на речные линии тоже субсидируются, но также только жителям тех населённых пунктов, откуда иным способом не уедешь. Протяжённость эксплуатируемых водных путей в Якутии составляет 21,8 тыс. км. Зачастую это не только самый удобный, но и единственный способ добраться до места назначения.

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Передвижения по республике на поездах крайне ограничены. Фактически пассажирское железнодорожное сообщение существует только между Томмотом и Нерюнгри, продлить эту ветку до Якутска обещали в 2015 году, но уже ясно, что это вряд ли случится — с компанией-подрядчиком «Трансстрой» возникли проблемы.

В самой столице Якутии нет ни трамваев, ни троллейбусов, ни даже автобусов. Горожан возят ПАЗы, которые скорее являются маршрутками, чем полноценным транспортом. Люди жалуются, что расписания у такого городского транспорта нет, а условия проезда оставляют желать лучшего: в них грязно и некомфортно.

Помимо этой проблемы, для жителей Якутска существует ещё одна — необходимость переправы через реку Лена, отрезающую столицу республики от соседних регионов и муниципалитетов. Сравнительно без проблем проехать через реку можно только зимой, когда установится плотный лёд. До ледостава, а также во время ледохода переправа через реку практически невозможна. Курсируют между берегов суда на воздушных подушках, стоимость проезда на которых составляет 2000 рублей. Но переправиться на вертолёте будет стоить в 2 раза дороже: 4000 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии намерены начать строительство моста через Лену в 2016—2017 годах, а в 2022 году уже завершить его. Президент России заявил, что поддерживает идею строительства моста, но на условиях концессии и с привлечением китайских партнеров. Меморандум о намерениях будет подписан с китайскими инвесторами, которые собираются возводить мост, 3 сентября 2016 года.