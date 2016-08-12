Рио-де-Жанейро, Бразилия, 12 августа, 2016, 09:06 — ИА Регнум. Российскую гимнастку Алию Мустафину, которая завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, посещали мысли не ехать на летние Игры — 2016.

sportgymrus.ru Алия Мустафина

«Были моменты (когда думала, что не поеду на Олимпиаду), но они длились недолго, — цитирует Мустафину «Р-Спорт». — Сейчас моя цель — продолжать достойно выступать».

При этом российская гимнастка добавила, что она никогда не планировала и не хотела быть тренером.

«Я столько времени отдала залу, что после окончания карьеры не хотела бы столько же времени проводить в зале, — говорит Мустафина. — Нужно закончить соревнования, потом уехать домой, отдохнуть и подумать, что (делать) дальше».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская гимнастка Алия Мустафина заняла третье место в личном многоборье на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Золото в состязании выиграла спортсменка из США Симона Байлз, а серебро — ее соотечественница Александра Райсман.

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