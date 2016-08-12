Москва, 12 августа, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Банк России с 12 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО АКБ «Газстройбанк» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центробанк

Решение об отзыве лицензии принято в связи с тем, что «Газстройбанк» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

В банке назначена временная администрация.

По величине активов «Газстройбанк» занимал 335-е место в банковской системе России.

Как сообщает ИА REGNUM, с начала 2016 года ЦБ РФ отозвал лицензии у 57 банков. В 2015 году Банк России лишил лицензии на проведение банковских операций 93 банка.