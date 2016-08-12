Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2016, 09:05 — ИА Регнум. От 15 до 20 тысяч рублей, а то и более составляют затраты родителей на Камчатке по сбору ребенка в школу. Цена вопроса варьируется и от запросов детей и финансовых возможностей родителей: кто-то старается экономить, а кто-то не смотрит на цены. Но, как пояснили корреспонденту ИА REGNUM продавцы и сами родители, обе категории, считают, что особо затратная часть — это школьная форма.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Директор школьной ярмарки Наталья Зайчикова рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что сейчас родители в основном покупают канцелярские товары, рабочие тетради и рюкзаки.

«По сравнению с прошлым годом цены изменились не очень, а на некоторые товары и вовсе не поднимались. К тому же остался товар с прошлого года, на который мы делаем скидки. Суммы тратят разные — все зависит от возможностей взрослых. Накануне была мама, которая двоим своим сыновьям накупила товаров на 18 тысяч рублей. Кто-то на 5 берет», — пояснила собеседник агентства, отметив, что учебники сейчас никто не покупает, так как ими в Петропавловске обеспечивают всех учеников.

«Учебники начнут покупать в конце учебного года. Когда нужно будет их сдавать в библиотеки, так как кто-то потерял, у кого-то собака погрызла… случаи разные. Иногда и самолетом экспресс-доставкой возим под заказ», — добавила Наталья Зайчикова.

Самая большая проблема для родителей сейчас — это одежда.

«Две пары туфель как минимум, и это для начала. Вот вам пожалуйста — от пяти тысяч и больше. Но это еще полбеды. Сама форма. Чтобы найти нужную расцветку, я уже объездила весь город — нет нигде. Про цены я вообще молчу. 10 тысяч рублей одеть ребенка в школу, и то — это на полгода, если не меньше. Откуда на всё деньги брать?» — сетует одна из родительниц Оксана Величая.

«Нужны брюки, рубашки, туфли. У меня двое пацанов. Пока просто приглядываюсь к ценам. Тысяч 20−30 придется выложить. А скоро вновь придется покупать — они растут, да и мальчишки, на них одежда недолго остается целой. А что делать? Приходится тратиться, даже подзанять, если не хватит, у родственников», — считает мама школьников Надежда Федорова.

В мэрии Петропавловска корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что все ученики школ будут обеспечены учебниками за счет бюджета.

«В этом году купили 70 тысяч книг. Большую часть из них уже развезли по образовательным учреждениям. Родителям останется приобрести лишь дополнительный дидактический материал — рабочие тетради, контурные карты и др.», — отметили в администрации.

В преддверии учебного года все школы проходят проверки. Во всех учреждениях сделали ремонт. В общей сложности на него из местной казны выделено 500 млн рублей. В мэрии заверили, что 1 сентября будут открыты все образовательные учреждения.