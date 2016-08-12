Бангкок, 12 августа, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Первые подозреваемые в организации серии взрывов, прогремевших на юге Таиланда — в городе Хуахине и у полицейских участков города Сурат Тхани, в результате которых погибли четыре человека и более 30 человек ранены, задержаны. Об этом сообщил представитель Главного управления национальной полиции. Его речь транслируют все телевизионные каналы Таиланда.

smh.com.au Взрыв в Таиланде

«Полицией уже задержаны первые подозреваемые в подготовке и организации взрывов», — сказал представитель полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 августа на юге Таиланда совершена серия взрывов. Сначала сообщалось об одном погибшем, но затем число жертв увеличилось до четырёх. Всего от взрывов пострадали более 30 человек, среди которых оказались иностранные граждане, приехавшие в Таиланд на отдых. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за данную кровавую акцию.