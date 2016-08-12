Москва, 12 августа, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ изменяется порядок предоставления субсидий Российскому научному фонду. В частности, устанавливается запрет на приобретение за счёт субсидии иностранной валюты, за исключением операций, проводимых в соответствии с российским валютным законодательством при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования и комплектующих изделий, сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Иностранная валюта

Подписанным постановлением в Правила внесены изменения, которыми конкретизируются целевой характер предоставления субсидии и порядок расходования этих средств.

Установлено, что субсидия предоставляется для достижения определённой Федеральным законом цели деятельности Фонда и расходуется в соответствии с утверждённым попечительским советом Фонда финансовым планом доходов и расходов (бюджетом) Фонда.

Принятые решения ориентированы на совершенствование правоприменительной практики при предоставлении имущественного взноса РФ в Российский научный фонд и проведении в отношении Фонда контрольных мероприятий органами государственного финансового контроля.