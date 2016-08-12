Москва, 12 августа, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Brent вновь сделала рывок вверх, и то, что происходило 11 августа — очень показательно. Рыночные войны переходят в новую фазу, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Теперь, после того как все представители ОПЕК нарастили объемы добычи до рекордных уровней и урезать особо квоты не хотят, они готовы качать рынок вербальными интервенциями.

netuneatlantic.com Нефть

«Министр нефти Саудовской Аравии заявил, что на сентябрьской встрече будет обсуждаться сложившаяся ситуация, а также действия, которые необходимо реализовать для стабилизации рынка. Причем было обещано, что саудиты пойдут на реальные меры. Вероятнее всего, в ближайшее время выйдет еще целая серия комментариев на тему вероятности «заморозки» квот», — пояснила Афанасьева.

Читайте также: МЭА ухудшило прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году

«Это уже проходили в феврале-марте 2016 года, и тогда нефть росла вплоть до самой безрезультатной встречи, после чего началось падение. Не исключено, что и вплоть до конца сентября будет наблюдаться попытки протолкнуть Brent повыше. Если пробой 46,00 долл./баррель удастся, следующей целью может стать отметка 46,90», — полагает эксперт.

Читайте также: Министр нефти Саудовской Аравии вызвал ралли на нефтяном рынке

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 12 августа, цены на нефть растут, продолжая максимальное с середины июля дневное увеличение почти на 5% на предыдущих торгах ранее, вызванное прогнозами Международного энергетического агентства (МЭА) и заявлениями Саудовской Аравии. Так, по состоянию на 08.00 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 1,22% — до $46,60 за баррель. Цена WTI увеличивалась на 1,47% — до $44,13.