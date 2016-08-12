«Доллар/рубль вернутся к 62»
Москва, 12 августа, 2016, 08:34 — ИА Регнум. Пара USD/RUB может вновь настроиться на минимумы середины июля, если нисходящий тренд по нефти действительно переломлен, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.
«Комментарии из Саудовской Аравии звучали достаточно резко и агрессивно, что не характерно для обычно спокойных манипуляторов. Рынок воспринял такой настрой как сигнал к реальным действиям на сентябрьском заседании, а если так, то у Brent все шансы уйти в среднесрочной перспективе к 50 долл./баррель, а паре USD/RUB вернуться к 62,00», — полагает эксперт.
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Как сообщало ИА REGNUM, курсы доллара и евро растут к рублю второй день подряд. На 12 августа Центробанк РФ установил официальные курсы основных валют — доллара США и евро. Курс доллара вырос к рублю на 13,6 копейки и составил 64,9497 рубля. Курс евро установлен на отметке в 72,4644 рубля, он прибавил 22,95 копейки. Нефть марки Brent выросла на 1,22% — до $46,60.