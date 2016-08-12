Москва, 12 августа, 2016, 08:34 — ИА Регнум. Пара USD/RUB может вновь настроиться на минимумы середины июля, если нисходящий тренд по нефти действительно переломлен, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Комментарии из Саудовской Аравии звучали достаточно резко и агрессивно, что не характерно для обычно спокойных манипуляторов. Рынок воспринял такой настрой как сигнал к реальным действиям на сентябрьском заседании, а если так, то у Brent все шансы уйти в среднесрочной перспективе к 50 долл./баррель, а паре USD/RUB вернуться к 62,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, курсы доллара и евро растут к рублю второй день подряд. На 12 августа Центробанк РФ установил официальные курсы основных валют — доллара США и евро. Курс доллара вырос к рублю на 13,6 копейки и составил 64,9497 рубля. Курс евро установлен на отметке в 72,4644 рубля, он прибавил 22,95 копейки. Нефть марки Brent выросла на 1,22% — до $46,60.