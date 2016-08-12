Улан-Удэ, 12 августа, 2016, 08:22 — ИА Регнум. В Бурятии по состоянию на утро 12 августа лесные пожары не зарегистрированы. Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), за прошедшие сутки ликвидировано два очага в Прибайкальском и Курумканском районах на общей площади 2 135 га.

blogs.ft.com Тушение лесного пожара

11 августа глава Бурятии Вячеслав Наговицын подписал постановление об отмене особого противопожарного режима. В РАЛХ уточнили, что особый противопожарный режим был отменен в Баунтовском эвенкийском, Бичуринском, Джидинском, Заиграевском, Закаменском, Кижингинском, Мухоршибирском, Окинском, Селенгинском, Тарбагатайском, Тункинском, Хоринском районах, а также в городе Улан-Удэ.

Как сообщила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM пресс-секретарь Республиканского агентства лесного хозяйства Александра Егорова, несмотря на то, что все лесные пожары на сегодняшний день потушены, пожароопасный сезон в Бурятии закрытым считать нельзя: лесные пожары в регионе могут возникнуть и в октябре.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 585 очагов лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 148 тыс. га. «В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось на 55,3%, пройденная пожарами площадь уменьшилась на 64,8%», — отметили в агентстве.

Добавим, по фактам лесных пожаров в регионе на сегодняшний день возбуждено 66 уголовных дел.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, лесные пожары в Бурятии привели к громким кадровым решениям. В частности, в отставку был отправлен руководитель РАЛХ Николай Кривошеев. В правительстве региона тогда уточнили, что Кривошеев «не справился с задачей обеспечения нормативных сроков тушения возникающих в лесах пожаров при наличии необходимых для этого сил и средств».

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Также стоит добавить, что систему тушения лесных пожаров в регионе раскритиковал новый полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. По его словам, главные причины возгораний, помимо природных факторов и сложных метеоусловий, — «недостатки в организации работы органов власти и управления и низкий уровень межведомственного взаимодействия».