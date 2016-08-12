Москва, 12 августа, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Российский рубль вновь укрепился к валютам на фоне растущих цен на нефть. 11 августа бочка Brent подорожала на 6,5%, до $46,27. Курс доллар/рубль снизился на 0,84%, до 64,32 рубля, евро/рубль — на 1,23%, до 71,63 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

Драйверами роста цен на нефть стали повышение прогноза мирового спроса от Международного энергетического агентства и заявления министра нефти Саудовской Аравии Халеда аль-Фалиха о том, что в сентябре на встрече производителей нефти из стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, может быть затронута тема «заморозки» нефтедобычи.

В Азии баррель Brent стоит больше $46. Судя по настроению покупателей, они взяли курс к $47,20. Пробой этого уровня станет сигналом к покупке нефти и закрытию коротких позиций. Пока он не пробит, для пары доллар/рубль на пятницу целевой зоной являются уровни 63,70 — 64,00 рубля, евро/рубль — 70,95 и 71,25 рубля.

Сегодня, 12 августа, вечером участники рынка будут следить за отчётом о количестве действующих нефтяных буровых установок от Baker Hughes (20:00 мск). Увеличение работающих установок по добыче нефти в США может сдержать укрепление рубля.