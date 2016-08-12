Хабаровск, 12 августа, 2016, 08:16 — ИА Регнум. Растущее количество бесхозных электросетей в Хабаровском крае стало предметом обсуждения при зампреде главы региона по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолии Литвинчуке, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Участие в совещании приняли представители АО ДРСК (входит в состав ПАО «РАО ЭС Востока»).

allispossible.org.uk Электросеть

Одним из главных вопросов дискуссии стала проблема высокого процента потерь в электросетях. Главная причина — растущее количество бесхозных сетей в крае. Заброшенные линии электропередач невозможно контролировать, они являются главной причиной аварийности. По данным энергетиков, из-за ненадлежащей эксплуатации таких объектов, из-за бесконтрольного потребления электроэнергии, норматив потерь по территориям края с начала года превышен в два раза.

Краевые власти заинтересованы в том, чтобы действующие сетевые организации приобретали бесхозяйные сети и ремонтировали их за свой счет. Однако, по мнению энергетиков, такой подход не является решением проблемы.

«На сегодняшний день практически весь выявленный по краю объем «бесхоза» находится в плачевном состоянии. Если перед нашей энергокомпанией ставится вопрос о покупке даже небольшой части бесхозяйных сетей в том же Верхнебуреинском районе, где проблема наиболее острая, то мы должны четко понимать, будет ли нам предложен дополнительный источник финансирования. Пока этого не сделано, мы не можем гарантировать свое согласие», — сказал главный инженер Хабаровских электросетей Валерий Ожегин.

Другой, не менее важной причиной продолжающегося увеличения потерь в электросетях, является недобросовестность потребителей, отказывающихся заключать договоры со сбытовой компанией.

«В соответствии с федеральным законодательством сетевая организация обязана исполнять все без исключения заявки на технологическое присоединение, поступившие в ее адрес от потребителей. При подписании сторонами акта технологического присоединения, мы подключаем указанный в заявке объект, однако его владелец порой не спешит к Хабаровскэнергосбыт за оформлением соответствующего договора. Растет бездоговорное потребление», — подчеркнул главный инженер ХЭС.

Проблема роста бездоговорного потребления электроэнергии особенно остро стоит в Хабаровском муниципальном районе, где в последнее время ведется активная жилая застройка. По данным энергетиков, только за первое полугодие 2016 года потери в электросетях составили 22%.

Впрочем, претензии есть не только у энергетиков. Есть претензии и к ним. В частности — у бизнеса.

В правительстве Хабаровского края проанализировали инвестиционный климат в регионе. Совещание провел первый заместитель губернатора по экономическим вопросам Василий Шихалев.

На заседании проектного штаба по управлению инвестиционным климатом края провели публичный аудит услуги подключения к электросетям. Вердикт хабаровских бизнесменов оказался не в пользу энергетиков.

В рамках публичного аудита выявлены проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели. Процесс подключения к электросетям в крае сейчас занимает в среднем до 90 дней. Причем, заявки, по-старинке, подаются в бумажной форме.

На совещании были озвучены результаты опроса предпринимателей, проведенного краевым минэкономразвития. В числе основных проблем бизнес называет высокую загруженность сотрудников энергетических компаний, неудобный график работы сетевых организаций, отсутствие «одного окна» при подаче документов.

«Несмотря на проводимую правительством края работу по сокращению сроков и количества процедур при подключении к электросетям, удовлетворенность предпринимателей остается невысокой. Необходимы решительные меры со стороны сетевых компаний, в первую очередь — в части внедрения программ повышения лояльности клиентов», — отметил начальник управления и регулирования инвестиционной деятельности краевого минэкономразвития Юрий Рыбко.

Представители сетевых компаний заверили, что сделают все возможное для того, чтобы сделать процедуру подачи документов в электронном виде более удобной. Так, с 2017 года можно будет заключить договор электроснабжения одновременно с договором на технологическое присоединение. Также сейчас ведутся работы по использованию электронной цифровой подписи при подаче документов через Интернет.

«Все предложения, прозвучавшие на встрече, лягут в основу «Дорожной карты» по оптимизации подключения к электросетям. Затем этот документ утвердит губернатор», — подвел итог Василий Шихалев.

В ближайшее время правительство края планирует провести аудиты процедур регистрации юридических лиц, постановки земельных участков на кадастровый учет, регистрации права собственности на недвижимое имущество, получения разрешения на строительство.