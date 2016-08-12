Пекин, 12 августа, 2016, 07:46 — ИА Регнум. Китайский концерн JAC разместил на своем официальном сайте заявление, согласно которому продажи новинки JAC iEV6E начнутся уже в сентябре 2016 г. Компактный электромобиль JAC iEV6E был впервые представлен публике в апреле 2016 г. на Пекинском автосалоне, сообщает «Тайпин цичэ».

auto.qq.com JAC iEV6E

Компактный городской автомобиль будет оснащен 61-сильным электрическим двигателем, JAC iEV6E будет способен развивать скорость в 102 км/ч. Дальность хода составляет 152 км, что значительно ниже, чем у основных конкурентов — большинство китайских электромобилей способны преодолевать расстояния более 200 км на одном заряде.

Автомобиль будет поставляться лишь в одной комплектации, в которую уже будут включены: мультимедийный дисплей, бортовой компьютер, подогрев руля, датчики ABS и EPS, а также ряд других полезных опций. Стоимость новинки составит 90 тыс. юаней.