Рио-де-Жанейро, Бразилия, 12 августа, 2016, 07:37 — ИА Регнум. Олимпийская сборная России по итогам шестого дня Игр-2016 в Рио-де-Жанейро заняла седьмую строчку в неофициальном медальном зачете. В копилку России 11 августа добавились одна серебряная и три бронзовые медали.

olympic.org Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро

Вторую серебряную медаль завоевала Юлия Ефимова — она стала второй на дистанции 200 метров брассом, уступив японской спортсменке. 19-летний Евгений Рылов, для которого эти Игры стали первыми в карьере, взял бронзу на дистанции 200 метров на спине.

Еще две бронзы выиграли сборные по спортивной гимнастике и фехтованию. Гимнастка Алия Мустафина стала третьей в личном многоборье, женская сборная России по фехтованию на шпагах (Виолетта Колобова, Любовь Шутова и Татьяна Логунова) победила сборную Эстонии в матче за третье место.

На первом месте по медалям сборная США — спортсмены завоевали 16 золотых, 12 серебряных и десять бронзовых медалей. На втором месте — Китай (11, 8 и 11), замыкает тройку лидеров Япония (7,2,13).