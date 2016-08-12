Вашингтон, 12 августа, 2016, 07:31 — ИА Регнум. Переговоры представителей Совета Безопасности ООН по Крыму, где российская сторона в полном объеме предоставила данные о предотвращенных террористических актах на полуострове, оказались полезными для России. Об этом, как передает НТВ, заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин после закрытого обсуждения в Совбезе ситуации в Крыму.

unmultimedia.org Виталий Чуркин

«Многие члены Совета Безопасности призвали к выполнению Минских соглашений, — говорит Чуркин. — Это совпадает с нашей позицией, и это то, что я подчеркнул.

По его словам, члены СБ получили информацию о готовящихся терактах в Крыму, поэтому «обсуждение прошло полезно».

При этом дипломат добавил, что вопрос о статусе Крыма на совещании не обсуждался.

«Этот вопрос никогда больше не будет подниматься, — говорит Чуркин. — Воссоединение Крыма и России произошло два года назад после референдума в Крыму, на котором 93% выразили свое желание снова быть с РФ. Это то, что произошло».

Как ранее передавало ИА REGNUM, в ночь с 6 на 7 августа в городе Армянске (Крым) сотрудники спецслужб нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) военной разведки Украины. В ночь на 8 августа с территории Украины были осуществлены еще две попытки прорыва диверсионно-террористических групп на территорию полуострова.

В ходе ликвидации боевиков погибли двое российских силовиков — сотрудник ФСБ и военный Минобороны РФ. Семеро украинских диверсантов попали в плен.

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