Порт-Вила, 12 августа, 2016, 07:17 — ИА Регнум. Сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло 12 августа в Тихом океане, поблизости от островных государств Вануату и Новая Каледония, сообщает Associated Press.

Тихий океан

Как отметили в Геологической службе США, землетрясение произошло в 109 км на восток от острова Хантер, относящегося к Новой Каледонии, на глубине 10 км.

После анализа толчков в Тихоокеанском центре предупреждения о цунами заявили, что угрозы цунами нет.