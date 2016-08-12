Таиланд, 12 августа, 2016, 07:25 — ИА Регнум. В результате взрывов, прогремевших 12 августа в городе Сурат Тхани (Таиланд), погибли два человека, пишет газета «Тхаи Рат».

thairath.co.th Оцепление на месте взрыва

Количество жертв увеличилось, так как один из раненых умер в больнице. Таким образом, в госпитале сейчас врачи спасают жизни четырёх пострадавших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 12 августа в Таиланде у полицейских участков Сурат Тхани и в городе Хуахине (Таиланд) прогремели взрывы: один человек скончался на месте, пятерых госпитализировали.

Напомним, ранее при взрывах двух бомб в Хуахине пострадали 24 человека, в том числе и иностранные туристы. Взрывы прогремели возле баров в туристическом районе.

Читайте также: От взрывов в Таиланде пострадали 24 человека, из них девять — туристы