Пекин, 12 августа, 2016, 07:00 — ИА Регнум. Продажи смартфонов iPhone в Китае продолжают стремительно снижаться. Так, во II кв. продукция Apple заняла всего 17,9% от общего числа проданных мобильных устройств.

xinw.com Huawei и Xiaomi

В результате исследования, проведенного Kantar Worldpanel, было установлено, что корпорация Apple перестала быть лидером продаж мобильных устройств в Азии. Продажи китайских производителей смартфонов значительно превосходят показатели американской корпорации, пишет «Синьхуа».

Самым популярным китайским брендом стал Huawei, на продукцию которого приходится 25,7% рынка. На втором месте расположилась телекоммуникационная компания Xiaomi. Более 18,5% всех проданных устройств в КНР являются продукцией Xiaomi.

На фоне снижения продаж в Китае корпорация Apple сообщает о своих успехах во Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании и США, где за минувшие шесть месяцев продажи выросли в среднем на 1−2%.

Главным рынком Apple по-прежнему остаются США, где продукция компании составляет более 31% от общего объема проданных гаджетов.