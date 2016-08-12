Пекин, 12 августа, 2016, 06:24 — ИА Регнум. Более трех лет назад служба лондонского такси объявила себя банкротом, а узнаваемые во всем мире черные кебы стали исчезать с улиц столицы Великобритании. Китайская корпорация Geely выкупила ряд предприятий, а также разработала собственную модель автомобиля, который в ближайшем будущем появится на улицах Лондона.

people.cn Кеб Geely

Официальная презентация китайского авто состоится не ранее середины 2017 г. Главной особенностью кебов от Geely станет переход от бензинового двигателя к электромотору — новые такси будут абсолютно безопасны с экологической точки зрения, пишет «Жэньминь жибао».

Первый прототип автомобиля был продемонстрирован Си Цзиньпину во время его официального визита в Лондон в октябре 2015 г.

Для сборки новых электромобилей в Ковентри был построен крупный завод, площадь которого превышает 30 тыс. кв. метров. Данный завод стал первым построенным автомобильным предприятием за последние 10 лет. Благодаря сохранению дизайна кузова Британия не потеряет один из самых узнаваемых символов Лондона.