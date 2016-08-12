Порт-Вила, 12 августа, 2016, 06:01 — ИА Регнум. В Тихом океане зарегистрировано сильное землетрясение, ряду островных государств региона могут угрожать разрушения, объявлено предупреждение о возможном цунами. Об этом 12 августа со ссылкой на отделение Национальной геологической службы США на Гавайских островах сообщает Reuters.

media.epactnetwork.com Тихий океан

Сообщается, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 535 километрах к югу от островного государства Вануату. Вслед за первым мощным толчком последовало ещё одно землетресение, магнитудой 5,4.

Государствам, близким к эпицентру, могут угрожать разрушения и цунами — кроме Вануату, это Фиджи и Новая Каледония.

Землетрясения — не редкость для района «Тихоокеанского огненного пояса», находящегося в Тихом океане на границе крупных литосферных плит. Последний крупный «толчок» магнитудой 7,7 произошел всего две недели назад севернее Марианских островов. О более слабых землетрясениях в данном районе, магнитудой 5 и ниже, которые случаются почти каждый день, обычно даже не происходит оповещения.