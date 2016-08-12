Рио-де-Жанейро, Бразилия, 12 августа, 2016, 04:56 — ИА Регнум. Российский пловец Евгений Рылов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро на дистанции 200 м на спине.

swimmingworldmagazine.com Евгений Рылов

В финальном заплыве российский спортсмен показал результат 1 минута 53,97 секунды. Первым к финишу приплыл американец Райан Мерфи с результатом 1:53.62, вторым стал австралиец Митчелл Ларкин — 1:53.96.

На счету олимпийской сборной России уже 19 медалей: четыре золотых, восемь серебряных и семь бронзовых.

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