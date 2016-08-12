Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2016, 04:52 — ИА Регнум. Автобусы, вертолеты и самолеты малой вместимости — единственные виды транспорта, на которых жители Камчатки могут передвигаться из района в район. Но, учитывая отдаленность некоторых населенных пунктов, до части сел и поселков можно добраться только по воздуху. Причем для местных жителей билеты на самолеты и вертолеты обходятся дешевле, чем для приезжих. А для тех, кто вынужден передвигаться наземным транспортом, строят новый автовокзал в одном из районов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

radiomap.eu Петропавловск-Камчатский

Что касается автобусов, то в столице Камчатки действуют 37 маршрутов. Стоимость проезда 25 рублей (повышение было год назад, до этого разовый проезд стоил 21 рубль). Во втором по величине городе региона — Елизове, действует 5 маршрутов (стоимость проезда — 23 рубля). Стоимость проезда в закрытом городе подводников Вилючинске — 21 рубль.

Курсируют автобусы и между районами. Самый короткий маршрут № 123. Имея протяжённость 26,6 км, он связывает жилой микрорайон «Приморский» города Вилючинска и СНТ «Вилюй» (стоимость проезда — 21 рубль). Самый протяжённый — 740 км — маршрут № 218, действующий между краевым центром и посёлком Усть-Камчатск (стоимость разового проезда — 2 680 рублей, время в пути — порядка 12 часов). Причем Усть-Камчатск — это крайний пункт, куда идут автобусы, дальше на север — только самолетами или вертолетами.

Кроме того, как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минтрансе, круглогодичное наземное сообщение между столицей региона и Усть-Камчатском было налажено только два года назад благодаря строительству нескольких мостовых переходов. Это позволило уйти от паромных переправ и установки понтонов на этой трассе.

«Теперь мы приводим в порядок действующие мостовые переходы, а также проводим масштабные работы по переводу гравийных трасс в твёрдое покрытие — асфальтобетон», — сказали в ведомстве.

Дорога в Усть-Камчатск, которую сейчас также реконструируют, ведет через Мильково. Также там сейчас строят современный автовокзал — такой проект в регионе впервые реализуется за многие десятилетия. Комплекс предназначен для пассажиров автобусов, которые идут через Мильково в еще несколько поселков. Автовокзал разместится на площади 8 тыс. квадратных метров и будет рассчитан на обслуживание до 250 человек в сутки. При этом для пассажиров здесь создадут все условия для отдыха — удобные кресла, медицинский кабинет, туалет, кафе.

Транспортное сообщение с отдалённым и труднодоступными районами обеспечивает и авиация. Сейчас на Камчатке действует 93 маршрута, рейсы по которым выполняются на регулярной основе. Самолётами пассажиров и грузы перевозят по 20 направлениям, вертолётами — по 73.

Причем в крае действует программа субсидирования авиабилетов для местных жителей. В среднем пассажиры платят за билеты лишь 30−40% от их фактической стоимости. Остальные расходы перевозчикам возмещает краевой бюджет. За последние пять лет на эти цели направлено порядка 2,5 млрд рублей. По сниженным тарифам за это время перевезено более 250 тысяч пассажиров.

Минимальная стоимость билетов, реализуемых по сниженным тарифам, установлена на рейсы, выполняемые на вертолёте Ми-8 по маршруту Каменское — Манилы, — 1 580 рублей, максимальная — на рейсы самолётами из Петропавловска-Камчатского в самый отдалённый аэропорт прямого сообщения с краевой столицей — Тиличики — 18 380 рублей.