Рио-де-Жанейро, Бразилия, 12 августа, 2016, 04:42 — ИА Регнум. Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала серебро Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро на дистанции 200 м брассом, показав результат 2 минуты 21,97 секунды.

rio2016.com Юлия Ефимова

Первое место заняла пловчиха из Японии Риэ Канэто, а третье — китаянка Ши Цзинлинь.

Эта медаль стала уже второй для Юлии Ефимовой на нынешней Олимпиаде. Ранее российская спортсменка завоевала серебро в плавании на дистанции 100 м брассом.