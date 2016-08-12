Пловчиха Юлия Ефимова завоевала второе серебро на Олимпиаде-2016
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 12 августа, 2016, 04:42 — ИА Регнум. Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала серебро Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро на дистанции 200 м брассом, показав результат 2 минуты 21,97 секунды.
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Юлия Ефимова
Первое место заняла пловчиха из Японии Риэ Канэто, а третье — китаянка Ши Цзинлинь.
Эта медаль стала уже второй для Юлии Ефимовой на нынешней Олимпиаде. Ранее российская спортсменка завоевала серебро в плавании на дистанции 100 м брассом.