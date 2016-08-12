Анадырь, 12 августа, 2016, 03:13 — ИА Регнум. Игровые и спортивные площадки Чукотки — будь то сельские объекты или же объекты, расположенные в окружной столице, — представляют реальную угрозу для детей. В разных случаях опасность представляют или отдельные элементы конструкций, или канализационные люки, или даже выгребная яма, которая находится в непосредственной близости к площадке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала член регионального штаба ОНФ Любовь Махаева.

Питер Брейгель старший. Игры детей (фрагмент). 1560

Читайте также: В Приморье парковки и пустыри для выгула собак замещают детские площадки

Под мониторинг общественников попали игровые и спортивные площадки в национальных сёлах Канчалан, Амгуэма и Лаврентия, в городских округах Певек, Провидения, Билибино и Анадырь. Практически в каждом случае на объектах не было ограждений, специального покрытия, табличек с информацией об обслуживающей организации. Кроме того, реальную угрозу для детей представляют отдельные конструкции, которые находятся в плачевном состоянии.

Читайте также: Детские площадки Якутска небезопасны

В частности, в сёлах Лаврентия и Тавайваам на детских спортивных и игровых площадках некоторые элементы конструкций давно пришли в негодность и могут стать причиной травматизма. В последнем случае и спортивный комплекс, и проржавевшие игровые сооружения находятся рядом с дорогой. Во всех сёлах на объектах не предусмотрено специальное покрытие.

Отдельное внимание эксперты уделили игровой детской площадке в селе Канчалан, поскольку она расположена около выгребной ямы и не отвечает нормам безопасности. Канализационные люки были найдены на объекте в Билибино.

Читайте также: Детские площадки в Черкесске: качели без сидений и мусор в песочницах

В итоге активисты констатировали, что в большинстве своём игровые и спортивные площадки для детей требованиям ГОСТов не соответствуют, а их скудное оборудование оставляет желать лучшего.

«Практически все игровые площадки находятся в плачевном состоянии. И это несмотря на то, что они относительно новые. Мы обязательно обратимся в органы власти с просьбой привести все объекты в надлежащий вид. В первую очередь нужно позаботиться о безопасности наших детей», — резюмировала Любовь Махаева.

Как сообщало ИА REGNUM, в другом дальневосточном субъекте — в Приморском крае — площадки для детей зачастую превращаются в автомобильные парковки или места для выгула домашних питомцев. Некоторым объектам из-за недостаточного внимания властей и вовсе было суждено быть затопленными сточными водами. Потенциальную опасность для детей создают острые края у ржавых металлических элементов, разрушенные покрытия площадок и их близость к автомобильным проездам.