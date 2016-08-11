Москва, 12 августа, 2016, 02:50 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий соблюдается в большинстве провинций Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны.рф Война

За сутки российской стороной зафиксировано семь нарушений перемирия в провинциях Дамаск и Латакия. «Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из миномётов обстреляли населённые пункты Арбил, Хауш-Насри, Нашабия, Кабун, Дума, Замалька в провинции Дамаск. В провинции Латакия формированиями вооружённой группировки «Ахрар Аш-Шам» обстрелян населённый пункт Абу Али», — говорится в опубликованном документе.

Сообщается также, что боевики террористических организаций «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий.

«В течение суток в провинции Алеппо террористы из самодельной артиллерии и минометов обстреляли населённый пункт Шкейф, а также квартал Хай-эль-Ансари и районы сельскохозяйственного рынка, торгового центра «Кастелло», газового и цементного заводов в городе Алеппо», — информируют в Минбороны.

В провинции Дамаск обстрелам террористов подверглись населённые пункты Хауш-эль-Фара, Хутейта-эль-Джараш, Арбил, Дума, Хараста, Бахария и Кафер-Батна, а также позиции вооруженных сил Сирии в районе ферм в населённом пункте Хан-эш-Ших. Также были обстреляны населённый пункт Телль-Антар провинции Деръа и район аэродрома в провинции Хама.