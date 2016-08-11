Нью-Йорк, США, 12 августа, 2016, 02:44 — ИА Регнум. Фондовые рынки США к моменту окончания торгов в четверг показали максимальный рост по отношению к июлю, сообщает Associated Press 12 августа.

Фондовый рынок

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 117.86 пунктов или 0,6%, до 18,613.52, что на 0,1% выше предыдущего максимума, который был 20 июля. Также превышено предыдущее максимальное значение индексов S&P 500 и Nasdaq composite. S&P 500 вырос на 10.30 пунктов или 0,5%, до 2185.79, что на 0,13% выше по сравнению с предыдущим максимумом, достигнутым в прошлую пятницу, 5 августа. Составной индекс Nasdaq вырос на 23.81 пунктов или 0,5%, до 5228.40.

На настроения трейдеров оказали влияние данные о росте числа рабочих мест в США, отчет о высоком урожае Министерства сельского хозяйства, а также позитивный отчет крупнейшего ритейлера Macy’s — несмотря на увольнение большого числа сотрудников и закрытие 100 торговых центров по всей стране, компания отчиталась о значительной прибыли и имеет позитивный прогноз на будущее.

Позитивные новости из США оказали воздействие прежде всего на фондовые рынки Европы. Немецкий DAX добавил 0,9%, французский CAC 40 вырос на 1,2%, британский FTSE 100 — на 0,7%. Другие мировые рынки закрылись разнонаправленно.

Также выросли цены на нефть — на них оказали воздействие как новости из США, так и улучшение прогноза Международного энергетического агентства. Стоимость барреля нефти марки Brent на торгах в Лондоне выросла на $1,99, или 4,3%, закрывшись на уровне $46,04.

В целом трейдеры настроены «оптимистично, но настороженно». По словам экономиста Тима Дрилинга, которые приводит АР, «для достижения новых максимумов нужно будет увидеть более существенное увеличение прибыли компаний во второй половине 2016 года».