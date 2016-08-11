Мехико, 12 августа, 2016, 01:52 — ИА Регнум. Власти Мексики сделают все возможное, чтобы поймать тигра, который нападает на стада на юге страны. Об этом 12 августа сообщили журналистам Associated Press официальные представители Министерства охраны окружающей среды Мексики.

Безделье

Инспекторы ведомства патрулируют территорию мангровых лесов залива Кампече, также ведется наблюдение за территорией с воздуха. Поймать бенгальского тигра, который нападает на стада местных фермеров, пока не удалось, но инспекторы «делают все возможное». Сообщается, что тигр сбежал из ресторана в южном штате Герреро и уже успел погубить пять коров.

Тигры не водятся на территории Мексики, однако «большие кошки» очень популярны у местных нуворишей. Закон о запрете владения крупными хищниками в качестве домашних животных, принятый в 2015 году, мало что изменил — тигров держат в домах, ресторанах и барах по всей стране. Часто они убегают — и тогда «большие кошки» становятся большой проблемой фермеров.