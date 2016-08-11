Минск, 12 августа, 2016, 01:23 — ИА Регнум. Поступление прямых иностранных инвестиций в Белоруссию за январь-июнь составило $3,9 млрд или 83% от всех поступивших иностранных инвестиций, сообщает Белстат.

Флаг Белоруссии

«За январь-июнь 2016 года в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 4,7 млрд долларов США инвестиций. Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (50,2% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (20,5%), Кипра (7,5%)», — сказано в официальном сообщении.

За I полугодие 2016 года организациями республики (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $2 млрд, причём 51,8% от всех направленных инвестиций досталось субъектам хозяйствования России. Не обделены были также субъекты Украины (21,9%) и Великобритании (14,6%)."На долю прямых инвестиций приходилось 91,3% всех направленных инвестиций за рубеж», — отметили в Белстате.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранные инвесторы не рассматривают Белоруссию как самую привлекательную в регионе, что вынуждает правительство постсоветской республики обращаться за кредитами, в том числе к Китаю за «связанными кредитами». Существует также проблема отнесения к инвестициям долговых обязательств.