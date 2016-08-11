Анапа, Краснодарский край, 12 августа, 2016, 01:21 — ИА Регнум. Крупный пожар произошёл вечером 11 августа на базе отдыха «Витязево» вблизи Анапы. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления МЧС по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, в одном из строений базы отдыха в посёлке Витязево произошло возгорание 2-го этажа и мансарды. 50 детей были эвакуированы и размещены в других корпусах базы отдыха.

Сообщается, что пострадавших в результате пожара нет. На данный момент возгорание локализовано на площади 300 квадратных метров, угрозы дальнейшего распространения огня нет.

К тушению пожара привлечены 45 человек и 14 единиц техники. Возможные причины возгорания на данный момент не называются.